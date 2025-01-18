غلق الطرق المؤدية إلى تيكجدة

ذكرت مصالح الدرك الوطني، بالقرار الولائي الصادر عن والي ولاية البويرة المقتضى بغلق كل من الطريق الوطني رقم 30 و 33 المؤديان لمنطقة تيكجدة بلدية الأسنام، حيث شهدت المنطقة صعوبة في السير بسبب التقلبات الجوية و التساقط الكثيف للثلوج .

وجاء في منشور لذات المصالح الأمنية عبر صفحتها الرسمية “طريقي”، “تبعا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية البويرة. المقتضى بغلق كل من الطريق الوطني رقم 30 و 33 المؤديان لمنطقة تيكجدة بلدية الأسنام. حيث شهدت المنطقة صعوبة في السير بسبب التقلبات الجوية و التساقط الكثيف للثلوج”.

كما نصحت مستعملي الطريق باتباع توجيهات أفراد الدرك الوطني والمصالح المختصة المتواجدة بعين المكان .

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