غلق الطريق الإجتنابي الجنوبي للعاصمة لمدة 3 أيام

سيتم غلق الطريق الإجتنابي الجنوبي بين طريق العناصر ورابطة وادي أوشايح بعين النعجة في العاصمة، لمدة 3 أيام إنطلاقا من اليوم الخميس.

وحسب بيان لمديرية الأشغال العمومية بالعاصمة، سيتم غلق الطريق المذكور، من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.

وأوضح البيان، إن هذا الإجراء، جاء بسبب إنجاز الجسر الرابط بين سيدي مبارك وحي المنظر الجميل والطريق الإجتنابي الجنوبي والقبة.

هذا وستكون حركة السير عادية خلال هذه الأيام إنطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى غاية 22 ليلا.

وأشار البيان، إلى إن حركة السير بالنسبة للاتجاهين، ستحول على المحاور، رابطة وادي أوشابح الطريق السريع للشرق رابطة العناصر.

وكذا عبر تقاطع الطريق الجنوبي مع الطريق الوطني رقم 63 عين نعجة ومحول قاريدي القبة.