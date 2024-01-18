غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي من الدار البيضاء إلى بن عكنون مؤقتا

أعلنت مصالح ولاية الجزائر, في بيان لها اليوم الخميس, أنه سيتم غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي المؤدي من الدار البيضاء إلى بن عكنون بشكل مؤقت. وذلك يوم غد الجمعة 19 جانفي 2024، ابتداءً من الساعة الثالثة (03:00 ســا) صباحًا إلى غاية الساعة السابعة (07:00 ســا) صباحًا

وجاء في البيان: “تعلم مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق الاجتنابي الجنوبي اتجاه الدار البيضاء – بن عكنون تحديدا عند الجسر المؤدي للحديقة الحضرية لوادي السمار “المفرغة العمومية سابقا”، من محول المطار إلى غاية محول كوريفة الحراش، أنه سيتم غلقه بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى غلق كل المخارج المؤدية إلى الطريق الاجتنابي اتجاه بن عكنون”.

وأوضح المصدر ذاته أن الغلق المؤقت للطريق “يأتي بسبب القيام بأشغال وضع دعيمة للجسر المؤدي للحديقة الحضرية لوادي السمار.