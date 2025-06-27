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غلق الطريق الاجتنابي بودواو – زرالدة

بقلم نادية بن طاهر
غلق الطريق الاجتنابي بودواو – زرالدة
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أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، عن غلق الطريق الاجتنابي بودواو - زرالدة، بسبب أشغال لشركة سونلغاز.

وأوضحت ذات المصالح، عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك “طريقي”، أن الطريق الإجتنابي (بودواو-زرالدة)، مغلق بسبب أشغال لشركة سونلغاز.

حيث تم غلق الطريق، على مستوى كل من محول الطريق الإجتنابي مع الطريق الوطني رقم 5. وتم تحويل الحركة عبر الطريق الوطني رقم 5 باتجاه الجزائر.

وكذا الطريق الإجتنابي مع محول الأربعطاش، وتم تحويل الحركة عبر بلدية أولاد موسى باتجاه بومرداس.

كما تم غلق الطريق الإجتنابي وتحويل الحركة عبر الطريق الوطني رقم 5 انطلاقا من بلدية بودواو.

هذا وتعمل مصالح الدرك الوطني العاملة بالميدان بالمكان، من أجل تسهيل سير حركة المرور.

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