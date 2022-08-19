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أخبار الجزائر

غلق الطريق الرابط بين الطارف والقالة بسبب نشوب حريق

بقلم نادية بن طاهر
غلق الطريق الرابط بين الطارف والقالة بسبب نشوب حريق
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أعلنت مصالح الدرك، عن غلق الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين الطارف وبلدية القالة، على مستوى حديقة الزانة ببلدية عين العسل بسبب نشوب حريق.

وحسب صفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني، تم التدخل في هذا الحريق، من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني عين العسل رفقة عناصر الحماية المدنية.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 84 أ الرابط بين بلديتي القالة والشط على مستوى المنطقة المسماة المالحة مغلق من طرف أفراد الدرك الوطني بسبب عودة الحرائق.

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