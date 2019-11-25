غلق الطريق السريع بين العاصمة وتيبازة 12 ساعة بسبب توسعة الجسر

تسببت اشغال عملية توسعة الجسر بالطريق الوطني رقم 11 الذي يربط مدينة دواودة التابعة لولاية تيبازة بالطريق السريع بإتجاه العاصمة في شل حركة المرور .

حيث انطلقت اشغال توسعة الجسر على الساعة الرابعة وعشرين دقيقة وتستمر عملية توسيع الجسر التي تشرف عليها مديرية الاشغال العمومية لولاية تيبازة حتى الساعة الرابعة ونصف صباحا.

كما قامت مصالح الدرك الوطني بتيبازة بوضع سدود لتسهيل عملية سير حركة المرور وتامين عملية الاشغال .

اين قامت عناصر الدرك الوطني بتحويل حركة المرور في الإتجاهين لمستعملي الطريق المتوجهين من ولاية الجزائر نحو تيبازة.

اما بالنسبة لمستعملي الطريق المتوجهين من ولاية تيبازة نحو الجزائر ، حيث يستعمل أصحاب المركبات ممرين ترابيين .

وذلك قبل الوصول إلى ورشة الأشغال بحوالي 500 م، و100م، وسط مزرعة مرسلي عمار بلدية الدواودة.

للإشارة، فإن مديرية الاشغال ستقوم بقطع طريق يوم الثلاثاء من الساعة الرابعة زوالا حتى الرابعة صباحا من يوم الاربعاء