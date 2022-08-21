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قناة النهار

غلق الطريق السيار شرق -غرب بسطيف بسبب إنقلاب شاحنة نقل المحروقات و تدفق البنزين على الطريق

بقلم قناة النهار
غلق الطريق السيار شرق -غرب بسطيف بسبب إنقلاب شاحنة نقل المحروقات و تدفق البنزين على الطريق
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