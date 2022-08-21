قناة النهار غلق الطريق السيار شرق -غرب بسطيف بسبب إنقلاب شاحنة نقل المحروقات و تدفق البنزين على الطريق بقلم قناة النهار نشر في 21 أوت 2022 - 21:27 الأخبار شارك غرِّد أرسل 176 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Lv9Eh الجزائر اقرأ أيضا نهاركم جديد/ الحماية المدنية..أزيد من 90 وفاة في الشواطئ المحروسة منذ بداية موسم الإصطياف قناة النهار 10 أوت نهاركم جديد: المراقبة الدورية.. ومداهمات الدرك الوطني على مستوى الشواطئ وحظائر السيارات قناة النهار 21 أوت بحر مضطرب على السواحل الوطنية إلى غاية الخميس قناة النهار 14 أوت إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بأقصى الجنوب قناة النهار 06 أوت الحماية المدنية بالطارف: سجلنا حالتي غرق بشاطئ المرجان لشابين ينحدران من ولاية تبسة قناة النهار 19 أوت نهاركم جديد/ تقنية "Microneedling".. كل ما يجب أن تعرفيه حولها قناة النهار 19 أوت المدير العام لفندق الرمال الذهبية: بعد غلق دام 5سنوات..أول زبون استقبلناه كان خلال فترة الحجر الصحي قناة النهار 09 أوت الوادي : حجز أزيد من 28 ألف علبة سجائر أجنبية مهــربة قناة النهار 06 أوت عدالة: هذه هي العقوبات التي تقع على المتورطين في حـ. رق الغابات قناة النهار 19 أوت "زفيزف يكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين إيتو: "ما تكلمناش على مباراة الجزائرـ الكاميرون قناة النهار 12 أوت