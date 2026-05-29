غلق الطريق السيار A1 في شطره الرابط بين البليدة والمدية

أعلنت مصالح ولاية البليدة، عن تحويل حركة المرور مؤقتا عبر الطريق الوطني رقم 01، إثر العطب التقني المسجل على مستوى أنفاق الطريق السيار شمال-جنوب، بالشطر الرابط بين الشفة والحمدانية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم تحويل حركة المرور مؤقتا عبر الطريق الوطني رقم 01. وذلك ضمانا لسلامة المواطنين ومستعملي هذا المحور،. وتمكين الفرق التقنية المختصة من القيام بأشغال التدخل والمعالجة في أحسن الظروف.

ودعت مصالح الولاية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واحترام إشارات التوجيه والتنظيم المروري. مع الالتزام بتعليمات المصالح الأمنية وأعوان التنظيم بعين المكان. قصد ضمان انسيابية حركة السير وتفادي الاختناقات المرورية.

