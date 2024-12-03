غلق الطريق السيّار “شرق- غرب” اليوم

أعلنت الجزائرية للطرق السيّارة، عن غلق مؤقت للطريق السيّار “شرق-غرب” على مستوى واد ارهيو ولاية غليزان.

وأضافت المؤسسة، أن العملية إنطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء، من خلال تمرير كوابل كهربائية ذات الضغط المتوسط، فوق الطريق السيار “شرق-غرب”. بمقطع واد رهيو بولاية غليزان، عند النقطة الكيلومترية 194.

من جهتها مصالح الجزائرية للطرق السيارة و بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تقوم بغلق و فتح مؤقت ومحدود، في الاتجاهين إلى غاية الانتهاء من عملية تمرير الكوابل.

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