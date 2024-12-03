إعــــلانات
الوطني

غلق الطريق السيّار “شرق- غرب” اليوم

بقلم أمينة داودي
غلق الطريق السيّار “شرق- غرب” اليوم
  • 283
  • 0

أعلنت الجزائرية للطرق السيّارة، عن غلق مؤقت للطريق السيّار “شرق-غرب” على مستوى واد ارهيو ولاية غليزان.

وأضافت المؤسسة، أن العملية إنطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء، من خلال تمرير كوابل كهربائية ذات الضغط المتوسط، فوق الطريق السيار “شرق-غرب”. بمقطع واد رهيو بولاية غليزان، عند النقطة الكيلومترية 194.

من جهتها مصالح الجزائرية للطرق السيارة و بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تقوم بغلق و فتح مؤقت ومحدود، في الاتجاهين إلى غاية الانتهاء من عملية تمرير الكوابل.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7DKfM
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر