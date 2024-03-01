غلق الطريق السيّار “شرق- غرب” في كلا الإتجاهين بسطيف

أعلنت مصالح الدرك الوطني أنه سيتم غلق الطريق السيار “شرق غرب” على مستوى منطقة حوض السلطان بلدية أولاد صابر ولاية سطيف. في كلا الاتجاهين حوالي لمدة ساعتين.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الغلق سيكون بداية من اليوم الجمعة، 01 مارس 2024 على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الحادية صباحا. بسبب وجود أشغال تمرير خط كهربائي عالي الضغط .

وأوضحت في سياق ذي صلة، أنه وبالنسبة للمتوجهين من قسنطينة اتجاه الجزائر. سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول العلمة إلى الطريق الوطني رقم 05. أما بالنسبة للمتوجهين من الجزائر نحو قسنطينة سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول الحاسي إلى الطريق الوطني رقم 05.