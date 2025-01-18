غلق الطريق الوطني الرابط بين البليدة والمدية

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن غلق الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي البليدة والمدية.

وحسب ذات المصالح، فقد تم غلق الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي البليدة والمدية، بالضبط على مستوى بلدية الحمدانية، بسبب إنجراف التربة.

كما أعلنت ذات المصالح، عن غلق كل من الطريق الوطني رقم 30 و33 المؤديان لمنطقة تيكجدة بولاية البويرة.

هذا وتعرف أغلبية الولايات الشمالية، تساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات تصل أو تتعدى الـ80 ملم محليا.