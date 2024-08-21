غلق الطريق الوطني رقم 5 على مستوى الثنية باتجاه البويرة وتيزي وزو

أعلنت مصالح ولاية بومرداس عن غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 5 على مستوى الثنية باتجاه البويرة وتيزي وزو. و تحويل حركة السير نحو وسط المدينة يومي الجمعة و السبت 23 و 24 أوت 2024.

وأضافت ذات المصالح، أنه وطبقا للقرار الولائي رقم 2395 المؤرخ في 19 أوت 2024 سيتم غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 05. من النقطة الكيلومترية رقم 49+100 إلى النقطة الكيلومترية 67149 ببلدية الثنية بإتجاه ولايتي البويرة و تيزي وزو. بسبب أشغال صيانة منشأ فني “جسر” إبتداء من يوم الجمعة 2024/08/23 على الساعة العاشرة (22:00 سا) مساء. إلى غاية يوم السبت 2024/08/24 على الساعة

منتصف النهار (12:00) سا.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل حركة المرور عبر الطريق المار بمدخل مدينة الثنية “الطريق الوطني رقم 05 سابقا” عند النقطة الكيلومترية 49+100 خلال تلك الفترة.