غلق الطريق الوطني وسط بلدية أعمر ولاية البويرة

أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني بأنه سيتم غلق الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين الطريق الوطني رقم 05 وولاية تيزي وزو. على مستوى ممر السكة الحديدية المحروس وسط مدينة بلدية اعمر ولاية البويرة.

وحسب صفحة “طريقي” على منصة فيسبوك، الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، فإنه تم غلق الطريق الوطني رقم 25. الرابط بين الطريق الوطني رقم 05 وولاية تيزي وزو، بسبب وجود أشغال.

كما تعلم المصالح ذاتها مستعملي الطريق أن الغلق سيكون بدءاً من الساعة 05:00 صباحا ليوم الغد. إلى غاية الساعة 15:00 مساء ليوم 2024/09/20 .

وسيتم تحويل حركة المرور على محور الطريق الولائي رقم 19 مرورا على قرية اولاد عيسى.