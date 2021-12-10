غلق الطريق بين خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين اليوم وتحويل حركة المرور

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة غلق الطريق الرابط بين خميس مليانة وبومدفع بولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين.

وأضافت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم غلق مؤقت للطريق السيار “شرق_ غرب” في شطره الرابط بين محول خميس مليانة ومحول بومدفع ولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين بسبب وجود أشغال.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تحويل حركة السير في الإتجاهين إلى الطريق الوطني رقم 04 من محول خميس مليانة إلى غاية محول بومدفع. كما أن أفراد فصيلة الطريق السيار بومدفع بعين المكان لتسهيل حركة السير. داعية إلى تخفيض السرعة لتفادي الحوادث المفاجئة.

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