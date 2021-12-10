غلق الطريق بين خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين اليوم وتحويل حركة المرور
أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة غلق الطريق الرابط بين خميس مليانة وبومدفع بولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين.
وأضافت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم غلق مؤقت للطريق السيار “شرق_ غرب” في شطره الرابط بين محول خميس مليانة ومحول بومدفع ولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين بسبب وجود أشغال.
وأضافت ذات المصالح، أنه تم تحويل حركة السير في الإتجاهين إلى الطريق الوطني رقم 04 من محول خميس مليانة إلى غاية محول بومدفع. كما أن أفراد فصيلة الطريق السيار بومدفع بعين المكان لتسهيل حركة السير. داعية إلى تخفيض السرعة لتفادي الحوادث المفاجئة.
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غلق مؤقت للطريق السيّار خميس مليانة-بومدفع
أعلنت وزارة الأشغال العمومية، اليوم الثلاثاء، عن غلق مؤقت لمقطع الطريق السيار خميس مليانة-بومدفع في الإتجاهين.
وحسب بيان للوزارة، يعود سبب غلق الطريق للأشغال المتمثلة في وضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق- غرب.
كما أوضح بيان وزارة الأشغال العمومية، إن الغلق الأول سيكون من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر 2021. كما يكون الغلق الثاني من 17 ديسمبر إلى غاية 19 ديسمبر 2021.
تحويل الحركة من بئر خادم نحو “عين النعجة_واد أوشايح”
تفقد والي العاصمة، اليوم الخميس، مكان إنهيار قناة صرف المياه ببئر الخادم، أين كشف أن القنوات الرئيسية للمياة عرفت انكسارات بسبب الأمطار المتساقطة مؤخرا.
وقال الوالي في تصريحات صحفية، إن أشغال إصلاح هذه القناة، ستدوم بين 10 و15 يوما، مؤكدا أن المصالح المعنية ستعمل ليل نهار لترجع الحركة بصفة عادية على هذا الطريق.
وعليه، تم غلق الطريق الوطني رقم 1 باتجاه بئر مراد رايس – البليدة مؤقتا بسبب الأشغال والتي ستتم على مستوى المكان المسمى “LES CHARBONNIERS” ببلدية بئر خادم.
وسيتم الغلق خلال فترتي الليل والنهار إلى غاية الإنتهاء من الأشغال
هذا وسيتم تحويل المركبات القادمة من غرب العاصمة نحو البليدة عبر الطريق الاجتنابي الثاني والطريق الولائي 116 تيقصراين.
بينما سيتم تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي براقي.
وكذا تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي واد أوشايح.
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