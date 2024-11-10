غلق الطريق وتحويل حركة المرور.. إصطدام 14 مركبة بالطريق السيّار في البويرة

وقع حادث مرور خطير صبيحة اليوم الأحد، بالطريق السيّار “شرق-غرب” بالضبط على مستوى واد هوس بلدية البويرة باتجاه سطيف.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات وشاحنة بالطريق السيّار. حيث كشفت وحدات الحماية المدنية لولاية البويرة عن تسجيل 6 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي لـ 14 مركبة “12 سيارات و شاحنتين” على مستوى الطريق السيار “شرق غرب” اتجاه قسنطينة بواد الدهوس بلدية البويرة.

وتسبب الحادث في توقف كلي لحركة المرور بالمنطقة. وهو ما أدى بالدرك الوطني إلى تحويل حركة المرور عبر محول البويرة باتجاه برج بوعريريج نحو الطريق الوطني رقم 05.