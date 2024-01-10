غلق الطريق السيار شرق غرب بين عين الدفلى والبليدة وتحويلها نحو هذه الطرق

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني مساء اليوم عن غلق الطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي عين الدفلى والبليدة.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحة طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور أن غلق الطريق السيار شرق غرب بالضبط على مستوى بلدية موزاية كلا الإتجاهين بسبب حادث مرور .

وبهذا تعلم مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي البليدة وعين الدفلى بالضبط على مستوى بلدية موزاية كلا الأتجاهين أنه تم تحويل حركة المرور كما يلي:

بالنسبة للمتجهين من ولاية الجزائر بإتجاه وهران تم تحويل حركة المرور بمحول بلدية الشفة عبر الطريق الوطني رقم 42 بعدها للطريق الوطني رقم 04 ثم العودة للطريق السيار شرق غرب عبر محول العفرون.

أما بالنسبة للمتجهين من ولاية عين الدفلى بإتجاه الجزائر تم تحويل حركة المرور بمحول بلدية موزاية عبر الطريق الولائي رقم 62 بعدها للطريق الوطني رقم 42 ثم العودة للطريق السيار شرق غرب عبر محول الشفة .