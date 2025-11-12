غلق العديد من طرقات العاصمة الجمعة القادم

أعلنت ولاية الجزائر، عن غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور على مسافة 21 كلم عبر المسار الذي سيحتضن مجريات نصف الماراثون الدولي للجزائر العاصمة 2025. وسيتم الفتح التدريجي للطرقات عقب مرور المتسابقين عبر كل محاور الطرقات وفق المسار الموضح في الصور المرفقة.

وفي هذا الإطار، دعت ولاية الجزائر جميع المواطنات والمواطنين، وخاصة القاطنين بجوانب المسار، إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير. وهذا من خلال تفهم الإجراءات التنظيمية المؤقتة الخاصة بغلق بعض محاور الطرقات، والتعاون مع أعوان الأمن لتنظيم حركة السير. والامتناع عن ركن المركبات على طول الطرقات التى يمربها السباق ابتداء من ليلة الخميس إلى الجمعة. والمساعدة في الحفاظ على نظافة وجمالية المدينة خلال هذا الموعد الدولي المرموق.

وتكون نقطة التجمع من ملعب فرحاني - باب الوادي، بداية من الساعة السابعة صباحا. والانطلاق على الساعة الثامنة والنصف 8:30 صباحا.

وبداية السباق تكون في اتجاه الشرق على طول الواجهة البحرية عبر شارع الأمير خالد. ثم شارع سعيد توافديت ببلدية الرايس حميدو. والعودة بنفس المحور نحو شارع عبد القادر زيار فشارع العقيد عبد الرحمان ميرة شارع أول نوفمبر. نهج أرنستو تشي غيفارا، شارع زيغود يوسف شارع الإخوة أوكيد. شارع عبان رمضان، شارع عسلة حسين. ثم شارع العقيد عميروش شارع حسيبة بن بوعلي ساحة أول ماي، شارع محمد بلوزداد. إلى غاية مفترق الطرق وادي كنيس. ثم شارع المعدومين قبل العودة مجددا عبر شارع حسيبة بن بوعلي. ثم شارع العقيد عميروش. وبلوغ خط الوصول بشارع زيغود يوسف أمام مقر ولاية الجزائر في حدود منتصف النهار.

والوصول يغلق مسار الطريق الرابط بين حديقة صوفيا في اتجاه شارع زيغود يوسف. إلى غاية فندق السفير بداية من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار من يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 لتجهيز وتأمين وصول المتسابقين.

وتقدمت مصالح ولاية الجزائر باعتذارها المسبق عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا الغلق المؤقت. مؤكدة أن الفتح التدريجي سيتم مباشرة بعد مرور أخر المتسابقين.

ويأتي قرار الغلق في إطار تنظيم نصف الماراثون الدولي للجزائر العاصمة 2025، الذي سيقام يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025. بمشاركة 6000 عداء وعداءة من الجزائر والخارج.

