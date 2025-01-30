غلق المجال الجوي في بلجيكا بسبب “عطل تقني”

أعلنت بلجيكا، مساء اليوم الخميس، إغلاق المجال الجوى وتوقف رحلات الطيران بسبب عطل فى التحكم بالملاحة، حس وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم “سكايز” لقناة “في آر تي” المحلية: “اتضح في حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي أن نظام مراقبة الحركة الجوية المستخدم لإدارة المجال الجوي البلجيكي لا يعمل بشكل صحيح”.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع الطائرات الموجودة داخل المجال الجوي الذي يديره “سكايز”، في ذلك الوقت، حتى ارتفاع نحو 7500 متر، جرى إعادة توجيهها إلى دول مجاورة باستخدام نظام احتياطي.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، ذكر مطار بروكسل على موقع “إكس” أنه أعيد فتح المجال الجوي في بلجيكا.