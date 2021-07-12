غلق المحل وسحب السجل التجاري للتجار الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية بالعاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، أنه تم تمديد العمل بنظام الحجر المنزلي من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا. وذلك تبعا لقرار الوزارة الأولى، ليتم تمديد الحجر الصحي المنزلي لمدة 21 يوما بداية من اليوم الاثنين

وحسب بيان لولاية الجزائر، فقد تم جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية وحفلات الزواج والختان. مع تنطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين ومالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات

كما تم تكليف مصالح مديرية التجارة بالقيام بالعمليات الرقابية على مستوى المحلات والأسواق برفقة القوة العمومية. وتطبيق عقوبتي الغلق الفوري للمحل التجاري وسحب السجل التجاري ضد التجار الذين لايحترمون الإجراءات الوقائية.

وشددت ذات المصالح، على تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة على مستوى الأسواق العادية الأسبوعية. وكذا وسائل النقل من أجل التحقق من مدى الإمتثال لتدابير الوقاية والحماية. خاصة الإلتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين

وبمناسبة عيد الأضحى التي تكثر فيها التجمعات وعلى مستوى فضاءات بيع الاغنام. أشارت ذات المصالح إلى أن المصالح المختصة ستقوم بعمليات المراقبة من أجل .التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية