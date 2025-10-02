غلق المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر مؤقتا 

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، اليوم الخميس، إغلاق المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر (ACCA) مؤقتا.

وأوضحت السفارة، عبر منشور لها على فيسبوك، أنه “نظراً لانقطاع الاعتمادات، لن يحدّث هذا الحساب بانتظام حتى استئناف العمليات بكامل طاقتها، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن”.

وأضاف المنشور “ففي الوقت الحالي، ستستمر خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في الخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات، حسب ما تسمح به الظروف. لن نحدّث هذا الحساب حتى استئناف العمليات بكامل طاقتها، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن”.

“وسيُغلق المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر (ACCA) حتى استئناف العمليات بكامل طاقتها”.

ووضعت السفارة لمزيد من المعلومات، الموقع الإلكتروني http://travel.state.gov.