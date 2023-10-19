أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن غلق المسار بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء بالعاصمة، من الساعة 11:00 إلى 14:00 سا.

وجاء في بيان للمديرية، أنها تعلم مستعملي المركبات، عن غلق المسار بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء، اليوم الخميس، من الساعة 11:00 إلى 14:00، على مستوى المسلك التالي:

ساحة أول ماي، وشارع حسيبة بن بوعلي، وشارع عميروش، وشارع زيغود يوسف. ونهج شيغيفارا، وساحة الشهداء.

ويتزامن هذا القرار مع خروج الآلاف من المواطنين، في مسيرة حاشدة نصرة لغزة، إنطلقت على الساعة الحادية عشر من ساحة أول ماي، ووصلت منذ قليل إلى ساحة الشهداء.