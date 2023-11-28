غلق المطارات الفرنسية بهذا التاريخ

مع اقتراب موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في فرنسا، تبدأ المطارات الاستعدادات على هامش حفلي الافتتاح والختام لهذا الحدث. حيث سيتم تعطيل جدول الرحلات من وإلى فرنسا.

وبالفعل، فإن حفل الافتتاح سيقام على نهر السين والمناطق المحيطة به.

وعلى هامش حفل الافتتاح. سيتم إغلاق مطاري باريس رواسي وأورلي في 26 جويلية 2024.

وسيمتد هذا الإجراء أيضا إلى مطاري لوبورجيه وبوفيه ومطارات إيل دو فرانس.

علاوة على ذلك، سيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ من الساعة 7 مساءً حتى منتصف ليل ذلك اليوم. مع تنظيم حركة المرور اعتبارًا من الساعة 5 مساءً.

ولذلك فإن شركات الطيران والمستخدمين المنتظمين والمهنيين والأفراد مدعوون إلى تأجيل أنشطتهم أو

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني DGAC أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية طوال فترة الألعاب الأولمبية 2024. وبالتالي، سيتم تعطيل البرامج الجوية للشركات التي تخدم فرنسا خلال هذه الفترة.

وقالت وزارة النقل الفرنسية “لن يُسمح بأي رحلات جوية (لا إقلاع ولا هبوط ولا تحليق). في هذا المجال الجوي خلال الفترة الزمنية المذكورة. باستثناء رحلات خدمة الطوارئ والرحلات التي يمكن أن تستفيد من إعفاء استثنائي”.

بالنسبة للمسافرين الذين اشتروا بالفعل تذاكر على الرحلات المتأثرة، سيتم إبلاغهم من قبل شركات الطيران.