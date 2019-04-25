غلق النفق الرابط بين بوقرة وحمام ملوان بالبليدة

قرر والي البليدة، اتخاذ اجراءات غلق مؤقت للنفق الرابط بين بلديتي بوقرة وحمام ملوان، قصد القيام باشغال معالجة انزلاقات التربة.

وأعلم المواطنين في بيان له عن اجتياز الإنحراف الرابط بين تابينت وحمام ملوان، إلى غاية انتهاء الأشغال.

وقد منح الوالي رخصة غلق مؤقت للنفق، على مستوى الطريق الولائي رقم 61، الرابط بين بلدية بوقرة و بلدية حمام ملوان.

وهذا عند النقطة الكيلومترية 06+000 إلى غاية النقطة الكيلومترية 06+300، قصد القيام بأشغال معالجة إنزلاقات التربة لفائدة الشركة الوطنية كوسيدار .

وسيستبدل الطريق الذي سيتم غلقه، بطريق الإنحراف الغير المرقم الرابط بين تاباينات وحمام ملوان .

ودعا الوالي، المؤسسة المكلفة بالأشغال، التقييد التام بإعادة حالة التربة إلى حالتها الأصلية وبالتنسيق مع مصالح الأشغال العمومية للولاية ومصالح البلدية المعنية.

مع أخذ التدابير الخاصة بالإشارات المرورية المؤقتة أثناء الأشغال (موقع الأشغال دخول و خروج لموقع الأشغال).

وخاصة الإشارات الضوئية أثناء الليل المبينة للأشغال، كما تبقى الشركة المذكورة المسؤولة الوحيدة في حالة وقوع حوادث المرور.