غلق الهياكل الرياضية والشبانية لمدة 15 يوما

الرياضة
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غلق الهياكل الرياضية والشبانية لمدة 15 يوما
بقلم يونس رزيق

قررت وزارة الشباب والرياضة غلق الهياكل الرياضية والشبانية لمدة 15 يوما، في إطار التدابير التكميلية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ومن بين الهياكل الرياضية والشبانية التي تم غلقها نجد كل من :

  • قاعات الرياضة والقاعات المتعددة الرياضات
  • فضاءات اللعب والتسلية
  • دور الشباب
  • وحضر أي نوع من التجمعات أو الإجتماعات بما فيها النظامي

ويستثنى من هذا التدبير:

  • تدريبات الرياضيين المتأهلين أو المعنيين بالمنافسات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، الشبه أولمبية بطوكيو 2021، والمنافسات جهوية والدولية
  • تدريبات فرق كرة القدم للرابطة المحترفة الأولى.

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