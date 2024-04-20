غلق الطريق الوطني الرابط بين بجاية وجيجل عند المدخل الغربي للزيامة المنصورية

تعرض الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي بجاية و جيجل بالضبط عند المدخل الغربي لبلدية الزيامة المنصورية لانهيار كلي ما ادى الى غلق هذا المحور امام المركبات القادمة من وإلى جيجل.

وحسب تصريح رئيس بلدية الزيامة المنصورية ” رشيد بوفرورة” فإن الانهيار تسبب في غلق نهائي لهذا المحور امام المركبات فيما يبقى ممر للراجلين مفتوح ا الى غاية ” يضيف ” ايجاد حلا مؤقتا يتمثل في مسلك غابي يتم استغلاله لسير المركبات في انتظار الانتهاء من اشغال اعادة تأهيل هذا المحور الذي تعرض الى انهيار جزئي خلال الاضطراب الجوي الاخير قبل أن يغلق بشكل نهائي بعد انهياره كليا .