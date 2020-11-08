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غلق الوكالة الجهوية “عدل” الجزائر شرق لمدة 15 يوما بسبب كورونا

الوطني
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غلق الوكالة الجهوية “عدل” الجزائر شرق لمدة 15 يوما بسبب كورونا
بقلم خالد زوبيري

أعلنت المديرية الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق، اليوم الأحد، عن تعليق نشاطها لمدة 15 يوما، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا القرار ، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد_19 وسط موظفي وعمال الوكالة الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق .

هذا ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره كافة عمالها وموظفيها و مكتتبيها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ، و إتخاذ التدابير الوقائية للحد من انشار هذا الوباء .


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