غلق باب التسجيل لأداء مناسك الحج لغير السعوديين المقيمين في المملكة.. اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن غلق باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة، اليوم الجمعة.

وأكدت الوزارة بأن أجل إيداع الملفات بالنسبة للأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين داخل السعودية، ينتهي اليوم، والذين يمثلون نسبة 70 بالمئة من إجمالي حجّاج هذه السنة.

وفي إطار تحديد الأولويات، أشارت وزارة الحج إلى أن الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، والذين لديهم شهادة الفحص الطبي “PCR” تثبت عدم إصابتهم بالوباء، ستكون الأولوية لهم في أداء مناسك الحج.

مضيفة بأن الذين لم يؤدوا مناسك الحج من قبل وأعمارهم بين 20 و 50 سنة، ستكون لهم الأسبقية في قبول الملفات، بشرط التعهد بقضاء مدة الحجر قبل وبعد أداء الحج.

جدير بالذكر أن وزارة الحج فتحت باب التسجيل لغير السعوديين المقيمين في المملكة يوم الإثنين الماضي ولمدة 5 أيام، مؤكدة بأن اختيار الحجّاج المقبولين سيكون إلكترونيا مع استكمال باقي الوثائق لاحقا.