غلق جزء من الطريقين الوطنيين 5 و11 بالعاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن غلق جزء من الطريق الوطني رقم 05 في الاتجاهين والطريق الوطني رقم 11، الرابطين بين باب الوادي وشارع جيش التحرير الوطني، أمام حركة المرور بصفة مؤقتة.

وحسب بيان لذات المصالح، سيتم هذا الغلق، في إطار إنجاز أشغال وضع عوارض المنشأة الفنية الخاصة بالممشى الرابط بين شارع تشي غيفارا وميناء الصيد بالجزائر.

وستقام الأشغال ليلا، اليوم الجمعة، بداية من الساعة الحادية عشر ليلا وخمسة وخمسين دقيقة. إلى غاية يوم غد السبت، على الساعة السابعة صباحا.

وكذا يوم السبت، بداية من الساعة الحادية عشر ليلا وخمسة وخمسين دقيقة. إلى غاية يوم الأحد 28 جوان 2026 على الساعة الخامسة صباحا.

وسيتم تحويل حركة سير المركبات على الشكل التالي:

بالنسبة للمركبات القادمة من باب الوادي نحو شارع جيش التحرير الوطني، سيتم تحويل حركة سير المركبات ابتداءً من محور الدوران حصن 23 إلى شارع أول نوفمبر ثم شارع تشي غيفارا. ومنه إلى شارع عسلة حسين، ثم إلى شارع جيش التحرير الوطني.

وبالنسبة للمركبات القادمة من شارع جيش التحرير الوطني نحو باب الوادي، سيتم تحويل حركة سير المركبات ابتداءً من منطقة تافورة نحو شارع زيغوت يوسف. ومنه إلى شارع تشي غيفارا ثم إلى شارع أول نوفمبر، مع الاتجاه نحو باب الوادي.

واعتذرت ولاية الجزائر، عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت. وتطلب من مستعملي الطريق استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور.