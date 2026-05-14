غلق جزئي لطريقين بالعاصمة

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عن غلق الطريق الوطني رقم 36 باتجاه الدويرة على مستوى جسر ستي فار الأحياء الخضراء بولاية الجزائر.

وأوضحت المصالح ذاتها، عبر صفحتها على فيسبوك “طريقي”، بأن الغلق سيتم الليلة على الساعة 23:00. إلى غاية الساعة 00:00 (منتصف الليل). ويأتي هذا القرار من أجل استكمال الأشغال.

وكذا وضع 4 أعمدة بالطريق الاجتنابي من جسر الشراقة لماك باتجاه بوشاوي. وسيتم ذلك ليلة الجمعة ابتداء من الساعة 23:00 إلى غاية الساعة 6:00 صباحاً (السبت).