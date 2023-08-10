أعلنت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها، عن غلق جزئي للطريق الاجتنابي الجنوبي المؤدي من الدار البيضاء إلى بن عكنون غدا الجمعة.

وذلك ابتداءً من الساعة 03 سـا 00 إلى 08 سا 00 صـباحا بسببب الأشغال .

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فإنه سيتم تحويل حركة المرور للمركبات من محول المطار على الطريق السريع الشرقي، ثم الطريق السريع وادي أوشايح حتى محول التقاطع مع الطريق الجنوبي.

كما سيتم تحويل حركة المرور على مستوى مدخل المنطقة الصناعية وادي السمار( الطريق الولائي رقم 118) ثم (الطريق الوطني رقم 61 ) فالطريق الاجتنابي للكاليتوس، للوصول الى المحول التقاطع مع الطريق الجنوبي .

كما اعتذرت مصالح ولاية الجزائر عن الازعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت، داعية المواطنين إلى استعمال محاور الطرق الأخرى مع احترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.

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