غلق جزئي وظرفي لحركة المرور بداية من السادسة مساء بالعاصمة

أعلمت ولاية الجزائر اليوم الخميس المواطنين أنه سيكون هناك غلق جزئي وظرفي لحركة المرور. على بعض الطرقات في أوقات متقطعة.

وسيكون الغلق وعشية اليوم الخميس 04 جويلية 2024 بدءًا من الساعة السادسة (18 سا00) مساءً. إلى غاية الساعة التاسعة والنصف (21سا30) ليلًا. قصد تنظيم سباق الركض الحضري للجزائر العاصمة “ALGIERS URBAN TRAIL”. على مستوى بعض المحاور التالية:

-من شارع العقيد ميرة إلى غاية مسمكة الجزائر.

-من ساحة الشهداء إلى غاية ساحة البريد المركزي.

-ومن شارع الدكتور سعدان، إلى غاية شارع محمد الخامس.

وسيتم الفتح التدريجي لمحاور الطرقات المذكورة آنفا، بعد مرور آخر المتسابقين.

واعتذرت مصالح الولاية عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الإجراء المؤقت.