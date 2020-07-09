غلق جميع أسواق ونقاط بيع المواشي للحد من انتشار كورونا

أصدر والي تبسة، عطا الله مولاتي، قرارا يقضي بالغلق الفوري، وبصفة مؤقتة لجميع أسوق ونقاط بيع المواشي، للحد من انتشار كورونا.

وأشار المصدر نقلا عن التلفزيون الجزائري، أن الإجراء سيظل ساري المفعول إلى غاية إشعار آخر.

وأوضح المصدر أن تبسة ولاية حدودية تضم عدة نقاط وأسواق لبيع المواشي، أهمها سوق الشريعة الذي يعد الأكبر بشرق البلاد ويقصده الموالون والمواطنون من مختلف الولايات.

وتضمن القرار تخصيص نقاط محددة لبيع المواشي عبر عدة بلديات تحسبا لعيد الأضحى المبارك بداية من 25 جويلية تفتح من السابعة صباحا والثانية زوالا، وتخضع لمراقبة صارمة وتدابير وقائية جد مشددة للوقاية من انتشار الفيروس.