غلق جميع الحنفيات غير التابعة لمصالح الجزائرية للمياه بالبليدة

أمر مسؤولو ولاية البليدة بغلق جميع الحنفيات غير التابعة لمصالح الجزائرية للمياه.

وهذا على خلفية تسمم أكثر من 448 شخص ببوقرة بولاية البليدة.

ويعتبر هذا الإجراء التحفظي في أعقاب تسجيل هذه الحالات من التسمم.

حيث سيتم غلق جميع الحنفيات غير التابعة لمصالح الجزائرية للمياه المتواجدة على مستوى عدد من أحياء و شوارع الولاية.

وكذا تلك المتواجدة على مستوى المساجد وهذا إلى غاية التأكد من سلامة هذه المياه التي تمون عن طريق آبار.

يشار إلى أنّ، نقل مئات من المواطنين، السبت الماضي إلى العيادة متعددة الخدمات ببوقرة بعد إصابتهم بتسمم بسبب مياه الحنفيات.