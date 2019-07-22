غلق حجز تذاكر السفر يدفع الحجاج إلى الاحتجاج بالوادي

احتج العشرات من الحجاج بولاية الوادي أمام مقر الولاية، مطالبين الجهات الوصية بولاية الوادي التدخل وإيجاد حل لهم في عملية حجز تذاكر الطيران التي توقفت بشكل كامل.

وفي تصريح لـ “النهار”، عبر الحجاج عن صدمتهم من غلق جميع الرحلات لنهاية الشهر الحالي، والمقررة انطلاقها من ولاية ورقلة، على اعتبار أنه أقرب مطار لولاية الوادي.

حيث يبادر الحجاج إلى الدخول كل يوم إلى الموقع المخصص بحجز تذاكر الرحلة، والتي من خلالها يتم منحهم تأشيرة السفر.

وحسب ذات الحجاج، فقد تم إخبارهم أن الرحلات إلى غاية بداية شهر أوت محجوزة، وهو أمر رفضوه جملة وتفصيله، كون العملية ستضطرهم إلى السفر عبر مطارات أخرى بعيدة عن ولاية الوادي وتزيد من إرهاقهم وتعبهم في السفر.

وطالب الحجاج، ديوان الحج إلى التدخل وإنقاذ حجاج الجنوب بولاية الوادي، وتسهيل عملية نقلهم إلى البقاع المقدسة في أقرب وقت.