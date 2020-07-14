غلق سوقين آخرين بعد غلق السوق المغطاة بتيارت

أخبار الجزائر
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غلق سوقين آخرين بعد غلق السوق المغطاة بتيارت
بقلم مالك ج

قرّر والي ولاية تيارت غلق سوقين آخرين بعد غلق سوق المغطاة للخضر و الفواكه للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 .

و حسب قراري الغلق تلقت “النهار اونلاين” نسخة منهما، فإن القرار يشمل سوق الأثاث القديم بحي السوناتيبا و كذا السوق الجواري للخضر و الفواكه بزوينة ميلود بنفس الحي.

و كان والي الولاية، محمد أمين درامشي، قد قرّر أمس قبل ذلك غلق السوق المغطاة للخضر و الفواكه مؤقتا بسبب عدم احترام التدابير الخاصة بالتأطير الصحي ووجود اكتظاظ كبير وسط تساؤلات عن سبب عدم اكتراث فئة واسعة للتدابير الوقائية رغم خطورة الوضع وفي السياق نفسه يعرف سوق القليزية الخاص بعرض الأشياء القديمة اكتظاظا كبيرا هو الآخر و لم يراع هؤلاء لأدنى التدابير الوقائية مما خلق استياءً لدى الجميع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852909

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