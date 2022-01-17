غلق شطر من الطريق السيار شمال – جنوب لـ 10 ايام  

كشف موقع طريقي موقع طريقي المختص في الإعلام المروري عن غلق شطر من الطريق السيار شمال جنوب لمدة 10 ايام بداية من اليوم الاحد 17 جانفي 2022.

وأوضح ذات الموقع عن إغلاق شطر من الطريق السيار شمال جنوب ابتداءا من محول الدورة الزرقاء بلدية المدية إلى غاية محول حوش مسعودي بلدية تمزقيدة إتجاه البليدة. وذلك بسبب وجود أشغال وهذا لمدة 10 أيام إبتداءا من اليوم.

وأضاف ذات الموقع أنه سيتم تحويل مؤقت لحركة المرور في الشطر الرابط بين بلديتي المدية والحمدانية الى الطريق الوطني رقم 01 على مستوى محول حوش مسعودي.

وبهذا تدعوا مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر. كما ان أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بالمدية رفقة مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية بالمكان للقيام بالإجراءات اللازمة.

المدية: غلق الطريق السيار شمال جنوب مؤقتا

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية، عن تحويل مؤقت لحركة المرور من المدية في اتجاه البليدة إلى الطريق الوطني رقم 1.

وأعلمت المديرية، مستعملي الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين المدية والحمدانية. أنه بسبب الاشغال سيتم تحويل مؤقت لحركة المرور من المدية في اتجاه البليدة إلى الطريق الوطني رقم 1.

وسيتم هذا التحويل، خلال الفترة الممتدة من 17 جانفي 2022، وإلى غاية 29 من ذات الشهر.

وطلبت المديرية من مستعملي الطريق الانتباه واحترام إشارات المرور الموضوعة في بداية حركة المرور.

ومن جهتها، أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه سيتم غلق الطريق السيار شمال جنوب مؤقتا في شطره الرابط بين ولايتي المدية والبليدة.

مضيفة أنه سيتم تحويل حركة المرور في هذا الطريق إلى الطريق الوطني رقم 01 بين المدية والحمدانية.

ويأتي غلق هذا الطريق لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ 2022/01/15 إلى غاية 2022/01/25 وذلك بسبب الأشغال.

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