غلق طرقات ومقرات بلديات في سطيف وبسكرة بسبب أزمة الماء

قام سكان منطقة أولاد عدوان بإقليم ولاية سطيف، صبيحة اليوم الأحد، بغلق الطريق الوطني رقم 9 المؤدي نحو بجاية.

وقد استعمل المواطنون الغاضبون على الانقطاعات المتكررة في التزود بالمياه الشروب، في احتجاجاتهم تلك الحجارة والمتاريس.

وقال المحتجون أنهم قاموا باحتجاج مماثل منذ نحو شهر، لكن من دون أن رد من السلطات المحلية.

وقد أدى الاحتجاج إلى شل حركة المرور وتشكل طوابير من السيارات، ما اضطر مستعملي هذا الطريق الحيوي إلى سلوك مسارات أخرى.

وبإقليم بلدية الرصفة، نظم العشرات من سكان القرى والمداشر حركة احتجاجية أمام مقر البلدية، للتنديد بوضعيتهم بعد انقطاع الماء الشروب.

وقال المحتجون في حديثهم لـ”النهار أونلاين” إن قرى الغريبة، تافساس، الحماميد وأولاد مناني تعاني منذ مدة من انقطاعات الماء الشروب.

وأضاف المحتجون أنهم باتوا يضطرون إلى جلب المياه عن طريق الصهاريج وتحمل تكاليف ذلك وما ينجر عنها من أخطار.

وبولاية بسكرة، قام عدد من سكان ليشانة بغلق مقر البلدية، احتجاجا على انقطاع مياه الشرب عن منازلهم في الآونة الأخيرة.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بإيجاد حلول مستعجلة لوضعيتهم، قبل أن ينتقدوا تجاهل السلطات لمعاناتهم اليومية بسبب ندرة المياه.