غلق طريق بئر خادم 15 يوما وتحويل الإتجاه نحو “عين النعجة_واد أوشايح”

تفقد والي العاصمة، اليوم الخميس، مكان إنهيار قناة صرف المياه ببئر الخادم، أين كشف أن القنوات الرئيسية للمياة عرفت انكسارات بسبب الأمطار المتساقطة مؤخرا.

وقال الوالي في تصريحات صحفية، إن أشغال إصلاح هذه القناة، ستدوم بين 10 و15 يوما، مؤكدا أن المصالح المعنية ستعمل ليل نهار لترجع الحركة بصفة عادية على هذا الطريق.

وعليه، تم غلق الطريق الوطني رقم 1 باتجاه بئر مراد رايس – البليدة مؤقتا بسبب الأشغال والتي ستتم على مستوى المكان المسمى “LES CHARBONNIERS” ببلدية بئر خادم.

وسيتم الغلق خلال فترتي الليل والنهار إلى غاية الإنتهاء من الأشغال

هذا وسيتم تحويل المركبات القادمة من غرب العاصمة نحو البليدة عبر الطريق الاجتنابي الثاني والطريق الولائي 116 تيقصراين.

بينما سيتم تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي براقي.

وكذا تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي واد أوشايح.

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