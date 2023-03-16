غلق طريق تيزي وزو-بجاية مؤقتا

أعلن مركز الإعلام لأمن الطرقات، “طريقي”، اليوم الخميس، أنه سيتم غلق الطريق الوطني رقم 12. الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية. مرورا بالطريق الإجتنابي لبلدية عزازقة، وهذا إلى غاية مرور سباق الدراجات الهوائية.

كما دعا مركز طريقي، مستعملي الطريق تجنب هذا الطريق من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا.

13 دولة معنية بسباق الدراجات

وسيكون 17 منتخبا يمثلون 13 دولة من بينها الجزائر،عند خط انطلاق الطبعة الـ13 من دورة طواف الجزائر للدراجات 2023، المقررة في الفترة الممتدة من 7 إلى 16 مارس الجاري والمتضمنة لعشر مراحل.

وتمتد الطبعة الـ23 لطواف الجزائر للدراجات، الذي يمر عبر 10 ولايات في شمال-شرق البلاد، على مسافة إجمالية تقدر بـ1200 كلم. على أن يقسم إلى 10 مراحل، مرورا بعدد من المدن الجزائرية، وهي برج بوعريريج، المسيلة، بوسعادة، بسكرة، باتنة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.

وتعرف الدورة حضور كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، هولندا، بلجيكا، رومانيا، إريتيريا، العراق، تونس، ماليزيا، سلطنة عمان والجزائر (البلد المنظم).

وبالإضافة إلى المنتخب الأول، تشارك الجزائر بأربعة أندية وهي تيم مادار، مجد القرارة، نادي دالي ابراهيم وأمل المالح (عين تموشنت).

وستعطى إشارة انطلاق طواف الجزائر من عاصمة البيبان، ولاية برج بوعريريج من خلال القيام بدورة داخل الولاية. قبل توجه القافلة إلى المسيلة في المرحلة الثانية. ثم بوسعادة التي تنطلق منها المرحلة الثالثة، متبوعة ببسكرة كمرحلة رابعة.

وبعد هذه الرحلة التي سيكتشف فيها المشاركون جمال الولايات المحاذية للصحراء الجزائرية الكبرى، ستتوجه القافلة إلى باتنة في المرحلة الرابعة. التي تكون متبوعة بمرحلة خامسة بمدينة سطيف قبل الوصول إلى مدينة الجسور المعلقة قسنطينة (المرحلة السادسة).

وفي المرحلة الثانية من طواف الجزائر، ستتنقل القافلة نحو الولايات الساحلية. أين سيكون فيها المشاركون على موعد مع استكشاف مناظر طبيعية خلابة. من خلال المرور على الجداول الخلابة التي تزخر بها ولاية سكيكدة (المرحلة السابعة). ثم ساحل الياقوت بجيجل (المرحلة الثامنة). ثم الشاطئ الساحر بتيشي ببجاية (المرحلة التاسعة)، قبل الوصول إلى تيزي وزو كآخر محطة من المرحلة الثانية.