غلق طريق دالي ابراهيم- بن عكنون في العاصمة

أدى تراكم المياه، صبيحة اليوم الخميس، إلى غلق طريق دالي ابراهيم- بن عكنون، بالتحديد أمام ملعب 5 جويلية. كما جاء تراكم المياه بسبب الأمطار الجد معتبرة التي شهدتها العاصمة وضواحيها هذا الأسبوع.

وشهد المحور المؤدي الى ملعب 5 جويلية غلق كلي من طرف السلطات المعنية، أمام السائقين. الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة المرور وتعطل الموظفين عن عملهم.

في حادث آخر، وبسبب الأمطار، شهدت بلدية بوزريعة في العاصمة، سقوط عمود كهربائي و غلق الطريق. حيث وقع الحادث بالتحديد في المنطقة المسماة “سيلاست”، التي شهدت تراكم للمياه.

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الأمطار تتسبب في انهيار البنايات الهشة وغلق الطرقات

كما تسبب إنهيار التربة صبيحة اليوم الخميس، على مستوى بلدية رايس حميدو، في العاصمة، جراء الأمطار، في انهيار بيت قصديري، ووفاة 3 أشخاص. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمطار المتهاطلة طيلة الأسبوع ساعدت على انجراف التربة وانهيار بيت قصديري مأهول. مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص بحي العصافير بالرايس حميدو. ووقع الحادث صبيحة اليوم الخميس على الساعة 3:00 صباحا، وتتراوح أعمار المتوفين و17 و18 و30 سنة.

وتسببت الأمطار المتساقطة طيلة الاسبوع على ولاية الجزائر في إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار في بولوغين. والذي كان مؤهول بالسكان لحظة إنهياره. كما أن البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين.

وفي المقابل، تعيش العائلات القاطنة بشارع علي بطروني على الواجهة البحرية ببلدية الحمامات في العاصمة، وضعية مزرية بعد التساقط الأخير للأمطار والذي عرفته العاصمة طيلة الأسبوع. كما قالت بعض العائلات التي تحدثت “للنهار أونلاين”، أنها أصبحت تعيش في رعب حقيقي بسبب الإنهيارات الصخرية التي كانت ركيزة للبيوت التي يقطنون بها بمحاذاة البحر. كما أنهم أصبحوا يعيشون في خوف ورعب دائم بسبب الإنهيارات المتكررة.

وعبرت العائلات عن أسفها وامتعاضها الشديدين للوضعية التي آلت إليها سكناتهم. خاصة وأنهم يقطنون بالمنطقة منذ الإستقلال، وهم ملاك الأرض واصحاب المنازل.

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