غلق طريق “يلل” بغليزان بسبب عبور 6 شاحنات ثقيلة!

سيشهد طريق السيار شرق غرب، على مستوى مقطع “يلل” في ولاية غليزان، اليوم الخميس، شلل في حركة السير .

وذكر بيان، من الجزائرية للطرق السريعة، أن التذبذب سيكون ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.

وحسب البيان ذاته، فإن سبب الازدحام راجع إلى عبور قافلة شحن استثنائية، مكونة من 6 شاحنات، خارج الحجم للطريق السيار.

وتنقل القافلة،تجھیزات صناعیة كھربائیة،على مستوى النقطة الكيلومترية،رقم 907 عبر الطريق الوطني رقم 23،وھذا بمقتضى القرار رقم 4301 لوالي ولاية وھران.

ويعتبر عبور القافلة القادمة،من میناء ارزيو،والمتوجھة نحو حاسي الرمل،للطريق السیار،إجراء احترازي لتفادي الأضرار بالمنشآت الفنیة العلوية للطريق الوطني رقم 23.

وسیتم اللجوء إلى غلق وبشكل متقطع لحركة السیر، وإعادة فتح بالتناوب، ما يسمح بتواصل حركة السیر وتخفیف الإزعاج.