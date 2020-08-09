غلق قائمة التسجيل في عملية إجلاء التونسيين المبرمجة يوم 12 أوت

أعلنت سفارة تونس في الجزائر، اليوم الأحد، عن غلق قائمة المسجلين فـي عملية الإجلاء المبرمجة يوم الأربعاء 12 أوت لإجلاء الرعايا التونسيين العالقين في الجزائر.

وحسب بيان السفارة عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تمّ غلق قائمة المسجلين المبرمجين للإجلاء ضمن رحلة جوية على متن الخطوط الجوية التونسية يوم 12 أوت الجاري.

وأوضح البيان بأنه يمكن للمعنيين بهذه الرحلة اقتناء تذاكر سفرهم لدى وكالة الخطوط الجوية التونسية بمطار هواري بومدين، بداية من غد الإثنين من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة زوالا.

وأشارت السفارة إلى أنها تعتزم مواصلة عمليات الإجلاء خلال الأيام القادمة، بعد التنسيق مع السلطات التونسية المختصة.