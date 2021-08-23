غلق قناة ” البلاد ” لمدة أسبوع

قررت وزارة الإتصال اليوم الإثنين غلق القناة التلفزيونية البلاد وسحب اعتمادها لمدة أسبوع بعد إرتكابها خروقات وعدم إحترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر. وهذا بعد بثها مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعيل.

وأوضح بيان مشترك لوزارة الاتصال و سلطة ضبط السمعي البصري ان قناة البلاد إرتكبت خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها. كما سجلت سلطة الضبط السمعي البصري سجلت خروقات من قبل قناة “البلاد . TV” التي لم تضع ميكانيزمات وإجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها.

بالإضافة إلى مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعيل الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي. وحسب ذات السلطة فإن هذا الامر يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة”. وعلى إثر هذه التجاوزات، تقرر توقيف قناة “البلاد” لمدة أسبوع، ” بداية من تاريخ 24-08-2021 على الساعة منتصف الليل”.

كما قامت ذات السلطة بتوجيه طلب إلى وزارة الإتصال الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها. في حين تتحفظ السلطة باتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية”.