غلق قناة ” البلاد ” لمدة أسبوع
قررت وزارة الإتصال اليوم الإثنين غلق القناة التلفزيونية البلاد وسحب اعتمادها لمدة أسبوع بعد إرتكابها خروقات وعدم إحترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر. وهذا بعد بثها مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعيل.
وأوضح بيان مشترك لوزارة الاتصال و سلطة ضبط السمعي البصري ان قناة البلاد إرتكبت خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها. كما سجلت سلطة الضبط السمعي البصري سجلت خروقات من قبل قناة “البلاد . TV” التي لم تضع ميكانيزمات وإجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها.
بالإضافة إلى مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعيل الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي. وحسب ذات السلطة فإن هذا الامر يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة”. وعلى إثر هذه التجاوزات، تقرر توقيف قناة “البلاد” لمدة أسبوع، ” بداية من تاريخ 24-08-2021 على الساعة منتصف الليل”.
كما قامت ذات السلطة بتوجيه طلب إلى وزارة الإتصال الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها. في حين تتحفظ السلطة باتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية”.