غلق مؤسسة “بروبكو” للنظافة في قسنطينة بسبب ديون تقدر بـ60 مليار سنتيم

تتواجد بالمنطقة الصناعية ويعمل بها أكثر من 200 موظفا وعاملا

أكدت مصادر محلية موثوقة ” للنهار ” بأنه تقرر حل المؤسسة العمومية البلدية للنظافة ” بروبكو ” بقسنطينة، من طرف الإدارة المحلية و المسؤولين المعنيين بالبلدية، و ذلك بسبب الديون المتراكمة عليها و التي بلغت 60 مليار سنتيم.

مما تسبب لها في عجز مالي فادح جعلها عاجزة على الاستمرار في العمل بالوتيرة الحالية، رغم أنها توظف مناصب عمل دائمة و مؤقتة تبلغ أكثر من 200 موظفا إداريا و أغلبهم عمال للنظافة ، المهددين بالتسريح الجماعي بسبب قرار الحل المنتظر الإعلان عنه قريبا، هذه المؤسسة التي يتواجد مقرها الاجتماعي في المنطقة الصناعية ” بالما “، التي أنشأت بموجب القانون الخاص بإنشاء المؤسسات العمومية البلدية و الولائية المختصة بالتسيير لأجل التخفيف عن العبء على البلديات و الإدارة المحلية، و التي خصصت لها أغلفة مالية ضخمة تقدر بالملايير، و تتمتع بشبه ” استقلالية ” في التسيير و صرف الأموال التي تتوفر عليها، من بينها المؤسسة العمومية البلدية للنظافة “بروبكو” التي تتوفر على 12 شاحنة لجمع النفايات في مختلف أنحاء بلدية عاصمة الولاية قسنطينة، كما ساهمت في عمليات تنظيف المقابر المتواجدة في إقليم تراب البلدية على غرار المقبرة المركزية و القماص و زواغي سليمان ، بالإضافة إلى أقدامها مؤخرا إلى تنظيف المسالك المائية تفاديا لآية أخطار جراء الفيضانات الطوفانية التي قد تتسبب عليها الأمطار الرعدية الغزيرة ، قرار الحل الذي أكده مدير المؤسسة العمومية البلدية للنظافة ” بروبكو ” بوصبع نبيل، يأتي بعد محاولات لإنقاذ المؤسسة و كذا إنقاذ مناصب الشغل التي تتوفر عليها ، إلا أن الديون المالية التي تجاوزت 60 مليار سنتيم، و هي مخلفات التسيير لهذه المؤسسة العمومية للفترة التي سبقته و التي وجدها تنتظره حيث كانت عبئا ثقيلا على المؤسسة، مما تسبب في صعوبة انجاز مهمتها على أكمل وجه، و التي تتمثل في إعطاء الوجه الحقيقي لعاصمة الولاية ، من خلال الياء الاهتمام بالنظافة حفاظا على صحة السكان و حماية البيئة من التلوث .