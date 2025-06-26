غلق مؤقت لحركة السير بالطريق السيار شرق غرب على مستوى الطريق الاجتنابي بودواو 

أكدت شركة سونلغاز أنها ستباشر أشغال تمرير كوابل كهربائية ذات الضغط العالي فوق الطريق السيار على مستوى الطريق الاجتنابي بودواو.غدا الجمعة

وتجنبا لاي خطر محتمل على سلامة مستعملي الطريق السيار ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة الى غلق مؤقت. و محدود واعادة فتح الطريق. بالتناوب ( في كل مرة عند تمرير كابل). و في الاتجاهين.

هذا وقدمت الجزائرية للطرق السيارة اعتذارها عن الازعاج الناتج عن هذه العملية، و تؤكد أخذها كل الاحتياطات اللازمة لتسهيل حركة السير. ودعت المواطنين إلى احترام الاشارات التنبيهية عند منطقة الاشغال و وجوب تخفيض السرعة.