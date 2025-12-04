غلق مؤقت لطريقين وطنيين لمدة شهر.. ولاية الجزائر تكشف عن السبب

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق مؤقت لجزء من الطريق الوطني رقم 11 والطريق الوطني رقم 5، الرابطين بين باب الوادي وشارع جيش التحرير الوطني، وذلك في إطار تقدم الأشغال المتعلقة بالمنشأة الفنية الجديدة الخاصة بالشرفة التي ستربط بين نهج تشي غيفارا ومنتزه المسمكة.

وسيدخل هذا الغلق حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الخميس، لمدة 30 يومًا، على أن يكون الغلق يوميًا خلال الفترة الليلية فقط، من الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00) إلى غاية الساعة الخامسة صباحًا (05:00). ويأتي هذا الإجراء بهدف وضع العوارض الخاصة بالمنشأة الفنية وتأمين محيط الأشغال.

وفي هذا السياق، كشفت مصالح الولاية عن مخطط جديد لتحويل حركة سير المركبات خلال فترة الغلق. حيث بالنسبة للمركبات القادمة من باب الوادي نحو شارع جيش التحرير الوطنيسيتم تحويل السير انطلاقًا من محول الدوران حصن 23 نحو شارع أول نوفمبر، ثم شارع تشي غيفارا، فشارع عسلة حسين، وصولًا إلى شارع جيش التحرير الوطني.

أما بالنسبة للمركبات القادمة من شارع جيش التحرير الوطني باتجاه باب الوادي يتم تحويل السير ابتداءً من منطقة تافورة نحو شارع زيغوت يوسف، ثم شارع تشي غيفارا، وبعدها نحو شارع يحيى لقمان أو شارع أول نوفمبر، في اتجاه باب الوادي.

كما نشرت مصالح ولاية الجزائر مخططًا توضيحيًا مرفقًا بالصور لتسهيل فهم مسارات التحويل، داعية مستعملي الطريق إلى احترام إرشادات أعوان الأمن وإشارات المرور، واستعمال المحاور البديلة تفاديًا للازدحام والاضطرابات المرورية.

وختمت الولاية بيانها بالاعتذار عن الإزعاج الذي قد ينجر عن هذا الغلق المؤقت، مؤكدة أن هذه الأشغال تندرج ضمن مسعى تحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية في العاصمة.