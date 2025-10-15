غلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي بين الدار البيضاء وزرالدة.. وهذه المسارات البديلة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلقٍ مؤقتٍ لحركة المرور على الطريق الاجتنابي الجنوبي (الدار البيضاء - زرالدة) في الاتجاهين، على مستوى محول دالي إبراهيم – العاشور.

وذلك في إطار إنجاز أشغال الطريق السريع الرابط بين محوّل ملعب 5 جويلية وبلدية خرايسية.

وحسب بيانٍ لمصالح ولاية الجزائر العاصمة، سيتم هذا الغلق يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، بداية من الساعة الواحدة (01:00) صباحًا إلى غاية الساعة الثانية (14:00) زوالًا، من اجل وضع دعائم الجسر المؤدي إلى دالي إبراهيم.

مسارات التحويل المؤقتة

بالنسبة للقادمين من زرالدة نحو الدار البيضاء، سيتم تحويل حركة السير من زرالدة إلى محول الطريق الوطني رقم 36. ثم إلى الطريق الوطني رقم 41 مرورًا بالشراقة وشوفالي. فالخروج عبر الطريق السريع 5 جويلية نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي.

أما بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء نحو زرالدة، سيتم تحويل حركة السير عبر محول ملعب 5 جويلية إلى الطريق السريع، ثم سلوك الطريق الوطني رقم 41 مرورًا بشوفالي والشراقة. ثم الالتحاق بالطريق الوطني رقم 36 إلى غاية الطريق الاجتنابي الجنوبي.

وأكدت ولاية الجزائر أن هذا الإجراء مؤقت وضروري لاستكمال الأشغال. مقدمةً اعتذارها لمستعملي الطريق عن الإزعاج المحتمل. داعيةً إلى احترام إشارات المرور واتباع التوجيهات الميدانية.