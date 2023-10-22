أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن غلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي بين زرالدة والدار البيضاء.

وحسب بيان ولاية الجزائر، فإن غلق الطريق الاجتنابي سيكون جزئيا ومؤقتا في الاتجاهين الليلة.

وأضاف ذات البيان، أنغلق الطريق السريـع سيكون على مستوى “دنيا بارك” بالرياح الكبرى. وذلك من الساعة الثانية صباحًا إلى الرابعة صباحًا.

وسيكون هذا الغلق بسبب أشغال نصب ممر علوي يربط بين الجهتين الشمالية والجنوبية للحظيرة.