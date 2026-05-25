أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه سيتم غلق مؤقت للطريق السيّار الرابط بين ميناء جن جن والعلمة لمدة 5 أيام وهذا ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأكدت المصالح الأمنية، أنه سيتم غلق الطريق السيّار الرابط بين ميناء جن جن والعلمة مؤقتا. وهذا عند كل من منفذ الطريق السيار إلى الطريق الولائي رقم 147على مستوى بلدية الطاهير وكذا عند محول الطريق الوطني رقم 77 على مستوى بلدية قاوس.

مشيرة أن غلق الطريق سيدوم لمدة خمسة (05) أيام، ابتداءً من اليوم الاثنين 25 ماي 2026.

كما نصحت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور