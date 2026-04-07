أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عن غلق مؤقت للطريق السيار الرابط بين ولايتي عين الدفلى والبليدة.

وأوضحت القيادة ذاتها عبر صفحة “طريقي” أن الطريق السيار مغلق على مستوى منطقة “عاجة”. بإقليم بلدية خميس مليانة باتجاه البليدة.

وأكد البيان أن الطريق مغلق بسبب عملية إزاحة بقايا شاحنة من مخلفات حادث مرور. علما أن وحدات الدرك الوطني موجودة بالميدان في موقع الحادث للقيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.